Армія РФ вдарила по Краматорській громаді, є поранені

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

У вівторок, 13 січня, Краматорська громада на Донеччині потрапила під російський обстріл. В результаті є поранені. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, о 10:50 російські війська завдали удару по приватному сектору.



«Поранено дві жінки — 1965 та 1969 років народження. Стан середньої тяжкості, надається медична допомога у лікарнях міста», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що за 12 січня в результаті російських обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів — у Дружківці та селі Староварварівка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»