Під Запоріжжям розширюється сіра зона у Приморському

Скріншот: Military Analytics

На Запорізькому напрямку точаться важкі бої на тлі наступу російських підрозділів на західному фланзі. Про це повідомляє Military Analytics.



За даними джерел з району Степногірська, підрозділи ЗСУ провели контратаку по позиціях ЗС РФ поблизу автодороги О-080205. Ці відомості опосередковано підтверджують повідомлення, що з'явилися раніше, про незначне просування російських сил на північ від міста.



Загалом ситуація на західному фланзі напрямку залишається вкрай складною та нестабільною. Значна частина Приморського фактично перетворилася на «сіру зону» — без чітко позначеної лінії фронту та стійкого контролю однієї зі сторін.



На центральній ділянці Запорізького напрямку суттєвих змін не зафіксовано. Сили оборони України продовжують утримувати контроль над Новоданилівкою, а також більшою частиною Малої Токмачки.

Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Олександрівському напрямку противник за минулу добу здійснив 13 атак у районах населених пунктів Злагода, Вербове, а також у напрямку Нового Запоріжжя.



На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки російських військ у районі міста Гуляйполе та на підступах до Оленокостянтинівки та Варварівки.



На Оріхівському напрямку протягом доби українські військові відбили одну атаку противника в районі Приморського.

Нагадаємо, російська армія масовано обстріляла Вільнянськ та Малу Токмачку у Запорізькій області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»