Российские военные дроном атаковали жителя Мирнограда: он ранен

24 июля россияне FPV-дроном атаковали гражданского в городе Мирноград Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, в результате атаки местный житель получил ранения.



«Еще раз призываю всех жителей Донетчины: будьте ответственными, эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины», – отметил Филашкин.

Напомним, что 24 июля российская армия массированно ударила по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего погибли две женщины, еще 14 человек ранены.