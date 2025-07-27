Сарану у справу: у Запорізькому районі знайшли шкідникові корисне застосування

Сарана, незважаючи на свою репутацію небезпечного шкідника для аграріїв, може використовуватися для різних потреб у домашньому господарстві. Засилля сарани на Запоріжжі перетворилося не на лихо, а на дешевий кормовий ресурс.



У Запорізькому районі жителі виявили винахідливість та знайшли практичне застосування сарані, перетворивши її на «золоту» наживку. Місцеві жителі використовують її як корм та приманку.



Дачники відзначають, що карасі добре клюють на сарану, крім того, на неї успішно йде сом. У селищі міського типу Кушугум Запорізького району жителі масово збирають сарану совками, заморожують для подальшого використання як корм для домашніх качок.

Ось так нашестя шкідливих комах стало не проблемою, а можливістю — і гарна наживка для риболовлі, і додаткове джерело утримання домашньої живності.

Нагадаємо, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Херсонщина, Одещина, Миколаївщина охоплені подвійним лихом — полчища сарани та затяжна посуха загрожують урожаю.