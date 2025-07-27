Саранчу в дело: в Запорожском районе нашли вредителю полезное применение

Саранча, несмотря на свою репутацию опасного вредителя для аграриев, может использоваться для различных нужд в домашнем хозяйстве. Засилье саранчи на Запорожье превратилось не в бедствие, а в дешевый кормовой ресурс.



В Запорожском районе жители проявили изобретательность и нашли практическое применение саранче, превратив ее в «золотую» наживку. Местные жители используют ее в качестве корма и приманки.



Дачники отмечают, что караси хорошо клюют на саранчу, кроме того, на нее успешно идет сом. В поселке городского типа Кушугум Запорожского района жители массово собирают саранчу совками, замораживают для дальнейшего использования в качестве корма для домашних уток.

Вот так нашествие вредных насекомых стало не проблемой, а возможностью — и хорошая наживка для рыбной ловли, и дополнительный источник содержания домашней живности.

Напомним, Запорожье, Днепропетровщина, Херсонщина, Одесщина, Николаевщина охвачены двойным бедствием — полчища саранчи и затяжная засуха угрожают урожаю.