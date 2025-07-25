Вблизи Мариуполя мелеет Старокрымское водохранилище, ситуация непростая

Вблизи Мариуполя мелеет Старокрымское водохранилище. Фото: Петр Андрющенко

Оккупационные власти утверждают, что объем воды Старокрымского водохранилища Мариуполя составляет 11,5 млн кубометров. Однако председатель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко добавил, что ситуация с водой в городе сложная.



«В реальности, наши люди говорят, что даже с весной визуально заметно обмеление. Поэтому, измерять можно по-разному, но с водой без преувеличения — катастрофа», — отметил он.





Ранее мы писали, что в Донецке и Макеевке вода будет подаваться по графику — раз в три дня. Однако, по сообщениям местных жителей, в отдельных районах воды нет уже больше недели.

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