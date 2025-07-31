ЗСУ спростували захоплення Кам'янського на Запоріжжі

Інформація про повне захоплення Кам'янського не відповідає дійсності.

Інформація про повне захоплення Кам'янського у Василівському районі Запорізької області не відповідає дійсності. Сили оборони Півдня України офіційно спростували цю інформацію.



Ситуація на цьому напрямку залишається вкрай напруженою і мінливою. Українські підрозділи утримують позиції на північній і північно-східній околицях селища, де тривають бої.



Аналіз карти аналітичного проєкту DeepState підтверджує, що Кам'янське не повністю перебуває під контролем російських військ.

Частина населеного пункту залишається в зоні відповідальності ЗСУ, а на низці ділянок тривають активні бойові дії. Збройні Сили України героїчно стримують натиск противника і завдають йому відчутних втрат.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російські війська окупували Кам'янське Запорізької області.