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ЗСУ спростували захоплення Кам'янського на Запоріжжі

31 липня 2025, 12:55

ЗСУ спростували захоплення Кам'янського на Запоріжжі

Інформація про повне захоплення Кам'янського не відповідає дійсності. Інформація про повне захоплення Кам'янського не відповідає дійсності.

Інформація про повне захоплення Кам'янського у Василівському районі Запорізької області не відповідає дійсності. Сили оборони Півдня України офіційно спростували цю інформацію.

Ситуація на цьому напрямку залишається вкрай напруженою і мінливою. Українські підрозділи утримують позиції на північній і північно-східній околицях селища, де тривають бої.

Аналіз карти аналітичного проєкту DeepState підтверджує, що Кам'янське не повністю перебуває під контролем російських військ.

Частина населеного пункту залишається в зоні відповідальності ЗСУ, а на низці ділянок тривають активні бойові дії. Збройні Сили України героїчно стримують натиск противника і завдають йому відчутних втрат.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російські війська окупували Кам'янське Запорізької області.

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