У мережі з'явилося відео ударів по командному пункту дронів РФ в Олешках

Наслідки удару по операторах дронів РФ.

У мережі з'явилося відео авіаудару по командному пункту операторів дронів РФ в Олешках, нанесеного 11 липня. Кадри оприлюднив телеграм-канал YT29 JTacRomeo.

Авіаудар по базі операторів дронів РФ: кадр з БПЛА

Будівля, де базувалися російські оператори БПЛА, розташовувалась у колишній санстанції. Саме звідти велася координація атак на правий берег Дніпра, зокрема цивільних. За даними War Archive, тут також був командний пункт батальйонного рівня.

Українські FPV-дрони добивають вцілілих окупантів, які полювали на мирне населення Херсона.

По об'єкту скинули дві авіабомби, в результаті чого частина будівлі була зруйнована, під завалами залишилися окупанти.



«Після удару росіяни направили техніку для порятунку, але її атакували українські FPV-дрони. Ворог зазнав додаткових втрат», — йдеться в описі до відео.



Призначений Кремлем Володимир Сальдо раніше заявляв, що під завалами могли бути «десятки людей».

Нагадаємо, 12 липня Генштаб повідомив про знищення російських військових, причетних до загибелі дитини на Херсонщині.