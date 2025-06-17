МіГ-29 ЗСУ розбомбив пункт управління РФ під Олешками

Авіаудар GBU-62 по окупантах. Фото: кадр із відео

МіГ-29 Збройних сил України знищив російський пункт управління тактичного рівня разом з окупантами та обладнанням під тимчасово окупованими Олешками. Про це повідомили українські військові льотчики в блозі «Соняшник».



Зокрема, українські винищувачі завдали ударів по загарбниках керованими авіаційними бомбами GBU-62.



«Колись мальовнича садиба на березі стала могилою для пари десятків аборигенів», - ідеться у підписі до опублікованого відео.



За попередніми даними, удар було завдано по розташуванню 24-го мотострілецького полку окупаційної армії РФ.

Розташування 24-го мотострілецького полку окупаційної армії РФ під тимчасово окупованими Олешками.

У Генштабі також повідомили, що минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і техніки, п'ять артилерійських систем та один інший важливий об'єкт ворога.

Нагадаємо, українські військові оприлюднили відео точкових ударів по будинках, в яких перебували російські окупанти.