Удар по Олешках: знищено пункт управління дронами, але Росія заявляє про «десятки» мирних під завалами

Наслідки удару по Олешках 11 липня 2025 року

Вдень 11 липня у захопленому місті Олешки (територія Херсонської області) зруйновано будівлю внаслідок удару. За даними призначеного Росією «губернатора» регіону Володимира Сальдо, по п'ятиповерховому двопід'їзному житловому будинку на вулиці Самарця, 20 нібито влучили дві українські ракети. Він стверджує, що під завалами можуть бути «десятки людей». Проте точної кількості постраждалих не назвав.

Стверджувалося, що рятувальні роботи ускладнені відсутністю зв'язку та діями українських безпілотників, які, за його словами, не давали підійти до зруйнованої будівлі.

Водночас українські джерела та місцеві жителі, які залишили Олешки до окупації, стверджують, що насправді уражена споруда була не житловим будинком, а покинутою триповерховою санітарною станцією.

За їхніми словами, у цьому будинку базувалися російські військові та оператори безпілотників, які використовували встановлену на даху антену для запуску дронів.

ASTRA наводить слова колишньої мешканки Олешок:

«По-перше, на фото видно будівлю в 3 поверхи, а не 5 поверхів. По-друге, це будівля санепідемстанції, в якій жили військові РФ, тому по них і вдарили ЗСУ. Саме з цієї причини Сальдо не вказує кількість поранених чи зниклих безвісти жителів, бо жоден із корінних жителів не постраждав».

Керівник «Центру вивчення окупації» Маріуполя Петро Андрющенко також заявив, що ціллю стали оператори російських дронів.

«Наші вдарили по місцю базування операторів БПЛА. Вони під завалами… Це той підрозділ БПЛА, який тероризував Херсон…», — повідомив Андрющенко.

Водночас офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну та західні країни, які постачають Києву озброєння, у «співучасті у вбивстві мирних громадян».

Українські сили поки що не коментували ситуацію.