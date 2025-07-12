ЗСУ ліквідували військових РФ, які вбили немовля на Херсонщині

ЗСУ знищили російських військових, причетних до загибелі однорічної дитини на Херсонщині. Про це повідомили в Генеральному штабі України.
Нагадаємо, 9 липня 2025 року близько 12:10 на подвір'ї житлового будинку в селі Правдине Білозерської громади внаслідок удару російського БпЛА «Молнія» загинув однорічний Дмитрик, його бабуся отримала поранення.
Під час розслідування було встановлено:
У Генштабі заявили: є підстави стверджувати, що екіпаж, причетний до смерті дитини, був ліквідований.
«Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!», - йдеться в повідомленні.
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