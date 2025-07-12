ЗСУ ліквідували військових РФ, які вбили немовля на Херсонщині

ЗСУ знищили російських військових, причетних до загибелі однорічної дитини на Херсонщині. Про це повідомили в Генеральному штабі України.



Нагадаємо, 9 липня 2025 року близько 12:10 на подвір'ї житлового будинку в селі Правдине Білозерської громади внаслідок удару російського БпЛА «Молнія» загинув однорічний Дмитрик, його бабуся отримала поранення.

Під час розслідування було встановлено:

БПЛА було запущено з території окупованої Голої Пристані

Екіпаж операторів перебував у нежитловому п'ятиповерховому будинку

За цим будинком сили оборони спрямували п'ять FPV-дронів у чотири заходи

Після атаки запусків із цієї локації більше не фіксувалося

У Генштабі заявили: є підстави стверджувати, що екіпаж, причетний до смерті дитини, був ліквідований.



«Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!», - йдеться в повідомленні.