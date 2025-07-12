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ЗСУ ліквідували військових РФ, які вбили немовля на Херсонщині

12 липня 2025, 17:47

ЗСУ ліквідували військових РФ, які вбили немовля на Херсонщині

ЗСУ ліквідували військових РФ, які вбили немовля на Херсонщині

ЗСУ знищили російських військових, причетних до загибелі однорічної дитини на Херсонщині. Про це повідомили в Генеральному штабі України.

Нагадаємо, 9 липня 2025 року близько 12:10 на подвір'ї житлового будинку в селі Правдине Білозерської громади внаслідок удару російського БпЛА «Молнія» загинув однорічний Дмитрик, його бабуся отримала поранення.

Під час розслідування було встановлено:

  • БПЛА було запущено з території окупованої Голої Пристані
  • Екіпаж операторів перебував у нежитловому п'ятиповерховому будинку
  • За цим будинком сили оборони спрямували п'ять FPV-дронів у чотири заходи
  • Після атаки запусків із цієї локації більше не фіксувалося

У Генштабі заявили: є підстави стверджувати, що екіпаж, причетний до смерті дитини, був ліквідований.

«Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!», - йдеться в повідомленні.

Переможемо цензуру разом!

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Місця
Херсонська область Гола Пристань Правдине
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ліквідація операторів дронів РФ
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