Під Краматорськом дрон атакував авто «Укрпошти»: загинула начальниця відділення

У середу, 6 серпня, всього за 11 кілометрів від Краматорська, до службового автомобіля пересувного відділення «Укрпошти» потрапив російський FPV-дрон.

Як повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, внаслідок ворожої атаки поблизу Краматорська загинула начальниця пересувного відділення Ольга Бордунова. Завдяки оперативним діям бійців 56-ї бригади водію вдалося вижити.

«10 серпня Ользі виповнилося б 47 років. Ворожий дрон вразив нашу машину, вбивши Ольгу та поранивши водія Павла. Його стан стабілізується, лікарі надають усю необхідну допомогу», — написав Ігор Смілянський у Facebook.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ минулої доби, 5 серпня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак загинув один мирний житель, троє мешканців постраждали.