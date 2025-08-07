Російський десант може висадитися в Херсоні вже найближчим часом — CNN

Херсон дедалі частіше зазнає російських авіаударів. Фото: 1tv.ge

Російська армія розпочала нову спробу встановити контроль над Херсоном, завдаючи частих ударів по місту і, зокрема, атакуючи міст через річку Кошова, що веде до району Корабел. Його росіяни хочуть відрізати від решти міста.

Головна під'їзна дорога до Херсона із півночі тепер нібито стане мішенню для ударів безпілотників великої дальності. Про нові погрози для Херсона йдеться у репортажі американського телеканалу CNN.

Зазначається, що відновлені недавні спроби ЗС РФ відокремити район Корабел від решти міста викликають занепокоєння, адже вони можуть бути сигналом про те, що російська армія може висадитися на рівнинній місцевості вже найближчим часом.

Захоплення Херсона та області залишаються однією з головних цілей лідера РФ Володимира Путіна у веденні війни проти України, йдеться у матеріалі.

Паралельно з ударами по мосту через річку Кошова росіяни продовжують тероризувати мирне населення Херсона та області. Російські безпілотники регулярно переслідують людей, після чого оператори дронів викладають відео у своїх телеграм-каналах, повідомляє CNN. Жертв від таких атак – десятки.

2 серпня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що росіяни атакували керованими авіаційними бомбами міст у мікрорайоні Корабел. Через ускладнення логістики, спричинені ударом, влада закликала людей евакуюватися, а сам мікрорайон залишився без газу.

Перед цим наприкінці липня громадський активіст Юрій Антощук розповів, що приміські населені пункти навколо Херсона поступово перетворюються на села-примари, а саме життя у місті стає дедалі небезпечнішим.