ЗСУ знищили рідкісну БМП-3 «Кактус» під Катеринівкою

БМП РФ намагалися прорватися в Катеринівку.

FPV-оператори знищили рідкісну російську БМП-3 з комплектом динамічного захисту 4С24 «Кактус», а також БМП-2, які прорвалися в населений пункт Катеринівка. Про це повідомила бригада «Хижак» при Департаменті патрульної поліції.



Росіяни намагалися прорватися на Торецькому напрямку, закинувши вперед танк і БМП з навареним «мангалом». За даними War Archive, всього в механізованому штурмі брали участь 5 одиниць бронетехніки, з яких 4 були знищені. Бої відбувалися в районі села Катеринівка Донецької області.

Відзначається, що українські FPV-дрони потрапили прямо в люк танка з саморобним захистом — техніка загорілася, екіпаж втік.

«Броньована машина, яка супроводжувала прорив, пошкоджена. Координована робота підрозділів = зірваний штурм», — йдеться в повідомленні.



