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ЗСУ розгромили колону «броньованих таксі» та піхоту РФ під Катеринівкою

04 серпня 2025, 11:22

ЗСУ розгромили колону «броньованих таксі» та піхоту РФ під Катеринівкою

Дрони ЗСУ стримують окупантів на Костянтинівському напрямку. Дрони ЗСУ стримують окупантів на Костянтинівському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив механізований штурм у напрямку н.п. Катеринівка, залучивши 5 бойових броньованих машин, замаскованих під сарай, з приблизно 20 бійцями всередині. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Офіцер».

ЗС РФ не змогли прорватися в районі Катеринівки.

За його словами, техніку використовували як «броньовані таксі» для доставки піхоти, проте чотири з п'яти ББМ було знищено — частину на підході до точки висадки, частину під час спроби відступити. Піхота, яка перебувала всередині, була також ліквідована.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, на Торецькому (Костянтинівському) напрямку противник здійснив 13 атак у районах 5 населених пунктів, включно з Катеринівкою.

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