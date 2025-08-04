ЗСУ розгромили колону «броньованих таксі» та піхоту РФ під Катеринівкою

Дрони ЗСУ стримують окупантів на Костянтинівському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив механізований штурм у напрямку н.п. Катеринівка, залучивши 5 бойових броньованих машин, замаскованих під сарай, з приблизно 20 бійцями всередині. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Офіцер».

ЗС РФ не змогли прорватися в районі Катеринівки.

За його словами, техніку використовували як «броньовані таксі» для доставки піхоти, проте чотири з п'яти ББМ було знищено — частину на підході до точки висадки, частину під час спроби відступити. Піхота, яка перебувала всередині, була також ліквідована.



Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, на Торецькому (Костянтинівському) напрямку противник здійснив 13 атак у районах 5 населених пунктів, включно з Катеринівкою.