ЗСУ розгромили колону «броньованих таксі» та піхоту РФ під Катеринівкою

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив механізований штурм у напрямку н.п. Катеринівка, залучивши 5 бойових броньованих машин, замаскованих під сарай, з приблизно 20 бійцями всередині. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Офіцер».
ЗС РФ не змогли прорватися в районі Катеринівки.
За його словами, техніку використовували як «броньовані таксі» для доставки піхоти, проте чотири з п'яти ББМ було знищено — частину на підході до точки висадки, частину під час спроби відступити. Піхота, яка перебувала всередині, була також ліквідована.
Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, на Торецькому (Костянтинівському) напрямку противник здійснив 13 атак у районах 5 населених пунктів, включно з Катеринівкою.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях