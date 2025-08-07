Мінфін РФ знизив прогноз щодо нафтогазових доходів: деталі

Доходи РФ від нафти та газу у 2025 році, дані СЗРУ.

У РФ стався нафтогазовий обвал: бюджет країни-агресора втратив майже $17 млрд, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



За січень-липень 2025 року надходження до федерального бюджету Росії від нафтогазового сектора впали на 19 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до $69,2 млрд.

Основні причини падіння доходів:

зниження цін на нафту,

зміцнення рубля,

різке скорочення експорту газу в ЄС.

На тлі дефіциту уряд РФ скорочує компенсації нафтовим компаніям за паливним демпфером. Крім того, Мінфін Росії знизив прогноз щодо нафтогазових доходів на 2025 рік до $104,4 млрд — це на 24 % менше попередніх очікувань ($137,3 млрд).