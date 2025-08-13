Перед зустріччю з Путіним Трамп сьогодні по відеозв'язку зателефонує Зеленському та європейським лідерам — Reuters

Президент США Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з Володимиром Путіним по відеозв'язку зателефонує Володимиру Зеленському та європейським лідерам. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що відеоконференція відбудеться сьогодні о 14:00 за центральноєвропейським часом, у ній візьмуть участь Трамп, Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише Reuters з посиланням на представника уряду Німеччини

Також до розмови по відео має приєднатися генсек НАТО Марк Рютте.

Представник Німеччини також повідомив, що після відеоконференції Трамп та віце-президент Джей Ді Венс окремо поговорять із європейськими лідерами, а потім відбудеться онлайн-зустріч «коаліції охочих» — групи країн, яка працює над планом підтримки України у разі припинення вогню.

Шість високопоставлених європейських чиновників повідомили агентству Reuters, що вбачають ризик укладання невигідної для України та Європи угоди між Росією та США. Тому європейська єдність матиме вирішальне значення, пише Reuters.

Раніше європейські лідери випустили спільну заяву перед зустріччю Путіна та Трампа.