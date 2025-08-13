У 108-му полку РФ зростає кількість самогубств та випадків втечі з позицій

У 108 десантно-штурмовому полку РФ на Запорізькому напрямку фіксується критична ситуація, зокрема зростає кількість самогубств і випадків втечі з позицій. Російські військові продовжують кидати на безглузді атаки, розглядаючи їх як витратний матеріал. Про це повідомляє «Атеш».



Партизани зазначають, що за наказом командування, підрозділи армії РФ змушені просуватися у бік Павлівки «за будь-яку ціну» — без координації із сусідніми частинами та за повної відсутності контрбатарейної підтримки та ефективної роботи РЕБ.



«Штурмові дії ведуться практично цілодобово, не враховуючи масштабних втрат особового складу. В результаті командування почало переводити до штурмових груп тилові підрозділи та неугодних офіцерів. Обстановка всередині полку розжарена до краю. Зростає кількість випадків самовільного залишення позицій, фіксуються інциденти суїциду», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські війська для наступу на ділянці фронту поблизу міста Добропілля на Донеччині використовували тактику накопичення та прориву «м'ясними» штурмами. Діяли військові РФ за підтримки артилерії та ударів КАБами.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях