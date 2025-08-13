Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі

Роскомнагляд оголосив про введення часткових обмежень на голосові та відеодзвінки у месенджерах Telegram та WhatsApp у Росії. Вони це пояснюють «заходами боротьби зі злочинністю та запобіганню вербування в терористичні та диверсійні організації».



Обмеження стосуються лише функцій дзвінків: обмін повідомленнями, надсилання файлів та інші можливості сервісів продовжують працювати без змін.

У Мінцифри РФ уточнили, що дзвінки можуть бути знову розблоковані, якщо компанії виконають умови російського законодавства: зареєструють юридичні особи в Росії, повністю дотримуватимуться вимог законів і налагодять взаємодію з правоохоронними органами.



Вірогідно, на тимчасово окупованих Росією територіях України (а це частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим) ці популярні месенджери також підпадатимуть під блокування.

За даними «Новин Донбасу», месенджери Telegram та WhatsApp продовжують функціонувати на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР».

Раніше протягом кількох днів спостерігалися збої. Зв'язок і звук під час дзвінків були уривчастими, практично неможливо було поговорити нормально.

Зазначається, що WhatsApp належить компанії Meta, визнаній у Росії екстремістською та забороненою.