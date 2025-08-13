Звонки в Telegram и WhatsApp в России теперь ограничены — как это отразится на оккупированном Донбассе

Роскомнадзор объявил о введении частичных ограничений на голосовые и видеозвонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp в России. Они это объясняют мерами по борьбе с преступностью и предотвращению вербовки в террористические и диверсионные организации.



Ограничения касаются только функций звонков: обмен сообщениями, передача файлов и другие возможности сервисов продолжают работать без изменений.

В Минцифры РФ уточнили, что звонки могут быть вновь разблокированы, если компании выполнят условия российского законодательства: зарегистрируют юридические лица в России, будут полностью соблюдать требования законов и наладят взаимодействие с правоохранительными органами.

Вероятнее всего на временно оккупированных Россией территориях Украины ( а это части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонсокй областей и АР Крым) эти популярные мессенджеры также будут подвергаться блокированию.

По данным «Новостей Донбасса», мессенджеры Telegram и WhatsApp продолжают функционировать на территории, подконтрольной группировке «ЛНР».

Ранее, на протяжении нескольких дней, наблюдались сбои. Связь и звук во время звонков были прерывистыми, практически невозможно было поговорить нормально.

Отмечается, что WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.