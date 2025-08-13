Київ озвучив вимоги для припинення війни — Politico

Видання Politico розкрило перелік ключових умов, які Україна висуває для можливого мирного врегулювання війни. У публікації наголошується, що Київ наполягає на п'яти принципових пунктах:



1. Перемир'я без втрати територій — припинення вогню можливе лише до початку переговорів про кордони. Виведення українських військ із Донбасу не розглядається.



2. Репарації від Росії — компенсація збитків, завданих війною. За оцінками, збитки становлять від 500 млрд. до 1 трлн доларів.



3. Гарантії безпеки — чітка перспектива вступу України до НАТО та ЄС, продовження військової підтримки Заходу та відмова від ідеї примусової демілітаризації країни.



4. Збереження санкцій — продовження та посилення обмежувальних заходів проти Росії як інструменту стримування подальшої агресії.



5. Повернення полонених та депортованих дітей — за українськими даними, йдеться приблизно про 20 тисяч неповнолітніх, вивезених з окупованих територій.

Нагадаємо, МЗС РФ заявило, що Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.