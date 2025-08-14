Трамп пообіцяв не обговорювати поділ України з Путіним

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер проведе зустріч із Володимиром Зеленським у Лондоні у четвер вранці. Переговори на Даунінг-стріт, 10, відбудуться за добу до наміченого саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це повідомляє ВВС.

Кір Стармер заявив, що існує «реальний шанс» на припинення вогню між Росією та Україною напередодні п'ятничного саміту між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним.



У середу президент США провів онлайн-консультації з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі, а також з головами ЄС та НАТО. Розмова відбулася за два дні до його особистої зустрічі з Путіним на Алясці, де планується обговорити припинення війни в Україні.



За словами європейських учасників, Трамп запевнив, що на переговорах з російським лідером не обговорюватиме розділ українських територій, а зосередиться на досягненні припинення вогню. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Вашингтон згоден: будь-які територіальні питання мають вирішуватись лише за участю Києва, а гарантії безпеки мають стати частиною угоди.

Трамп оцінив віртуальну зустріч на «десять із десяти» та попередив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо не припинить війну. Він також заявив, що у разі успішних переговорів у п'ятницю спробує організувати «швидку другу зустріч» вже за участю Зеленського та Путіна.

Водночас американський політик визнав, що навіть особиста бесіда з Путіним навряд чи призведе до негайного припинення обстрілів мирних міст України: «Я говорю з ним… а потім бачу, як ракета потрапляє до будинку для літніх людей чи житлового будинку, і на вулиці лежать мертві люди. Тому, гадаю, відповіді швидше за все — ні».

Мапа зруйнованих українських територій. Скріншот: ВВС