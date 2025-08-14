Зустріч Путіна та Трампа на Алясці розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом. Архівне фото ТАСС

Зустріч Путіна та Трампа розпочнеться завтра о 22:30 з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів. Про це повідомив радник очільника Кремля Юрій Ушаков.

Він зазначив, що центральною темою саміту буде врегулювання української кризи, але також торкнуться й інших тем.

За словами Ушакова, зустріч Путіна та Трампа у складі делегацій пройде за формулою «5 на 5».

До складу російської делегації увійшли глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Білоусов, голова Мінфіну Антон Силуанов та голова РФПІ Кирило Дмитрієв, додав Ушаков.

Він заявив, що програму зустрічі вже погоджено.

Нагадаємо, вчора Трамп запевнив, що на переговорах із російським лідером не обговорюватиме розділ українських територій, а зосередиться на досягненні припинення вогню.