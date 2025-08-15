На Алясці пройшли мітинги на підтримку України та проти політики Дональда Трампа. В Анкориджі, напередодні саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна, зібралися противники американського президента. Учасники акції заявили про свою солідарність з Україною та розкритикували курс на зближення з Кремлем.

Більшість протестувальників — мешканці штату, незадоволені зовнішньополітичною позицією Трампа. Деякі учасники назвали його «помаранчевою маріонеткою Путіна». Мітинг організували представники прогресивних громадських рухів, які анонсували нові акції в день проведення саміту.

Мітинг на підтримку України. Фото: Anchorage Daily News

За інформацією Anchorage Daily News, Республіканська партія Аляски має намір провести сьогодні зустрічний мітинг на тому самому майданчику, що й опоненти президента. Очікується жваве зіткнення думок.

Нагадаємо, зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна намічена на вечір п'ятниці.