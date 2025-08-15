Время встречи Трампа и Путина — 22:00 по Киеву: главная тема — Украина

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина намечена на вечер пятницы. Согласно расписанию Белого дома для прессы, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф–Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Мероприятие запланировано на 22:00 по Киеву, сообщает агентство Reuters.

Дональд Трамп вылетит из Белого дома в пятницу в 13:45 по киевскому времени и покинет Анкоридж в 04:45 субботы по Киеву. Возвращение в Вашингтон ожидается в утренние часы субботы.



Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта в Украине. После личной беседы в формате тет-а-тет запланированы переговоры в расширенном составе и, вероятно, совместная пресс-конференция, говорится в сообщении.

Напомним, Европейский союз не планирует отменять или ослаблять введенные санкции против России. Вместо этого готовит новый, 19-й санкционный пакет, который может быть принят уже в сентябре 2025 года.