Трамп та Путін вже сьогодні можуть досягти певних домовленостей — Reuters

Вже сьогодні Путін та Трамп можуть досягти певних домовленостей на Алясці. Архівне фото Fox News

У п'ятницю, 15 серпня, о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Як пише Reuters, Трамп поки не озвучив чітких планів щодо припинення війни в Україні, натомість Путін запропонував можливу ядерну домовленість, яка може дозволити обом зберегти обличчя.

Видання зазначає, що обидві сторони, схоже, заздалегідь спромоглися знайти певні точки дотику.

«Зважаючи на все, деякі умови будуть узгоджені у п'ятницю, оскільки Трампу неможливо відмовити, і ми не можемо відмовити (через санкційний тиск)», — повідомляє Reuters, посилаючись на джерело у Кремлі.

Путін висунув жорсткі умови для повного припинення вогню, але одним із компромісів може стати поетапне припинення повітряної війни.

Водночас, аналітики кажуть, що Путін може спробувати створити видимість того, що він дає Трампу те, що той хоче, зберігаючи водночас свободу дій для ескалації в Україні, якщо захоче.

«Якщо вони (росіяни) зможуть запропонувати угоду, яка передбачає якесь перемир'я, але водночас залишає Росії контроль над ескалацією конфлікту і не створює жодних реальних стримувальних факторів на землі чи в повітряному просторі над Україною... з погляду Путіна це буде чудовим результатом», — сказав Сем Грін, співробітник Центру аналізу європейської політики.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери шукають можливі місця для проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна. Можливо, вона пройде в одному із європейських міст.