РФ запустила ракети по Сумщині після загрози з Курська

Сьогодні після обіду у 10 областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з території Курська. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Також південніше Дніпра зафіксували ворожий розвідувальний БПЛА, для його знищення залучили засоби протиповітряної оборони.



За даними каналу моніторингу ворожої авіації, противник міг здійснити пуск ракет комплексу «Іскандер» або ЗРК С-300/С-400.



Згодом стало відомо, що російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області.