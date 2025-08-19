Війська РФ масовано атакували Полтавську область

Російські військові вночі 19 серпня завдали масованого удару по Полтавській області. Є влучання та падіння уламків у двох районах, понад 1,5 тисячі абонентів залишилися без світла.
Про це повідомив начальник ОВА Володимир Когут.
За його словами, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адміністративні будинки місцевих підприємств енергетичного сектору.
Когут додав, що обійшлося без постраждалих.
У Лубенському районі внаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутові та 119 юридичних абонентів.
Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над усуненням наслідків атаки.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях