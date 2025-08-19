Війська РФ масовано атакували Полтавську область

Густий дим над Кременчуком на Полтавщині після російської атаки. Фото з місцевих пабліків

Російські військові вночі 19 серпня завдали масованого удару по Полтавській області. Є влучання та падіння уламків у двох районах, понад 1,5 тисячі абонентів залишилися без світла.

Про це повідомив начальник ОВА Володимир Когут.

За його словами, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адміністративні будинки місцевих підприємств енергетичного сектору.

Когут додав, що обійшлося без постраждалих.

У Лубенському районі внаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутові та 119 юридичних абонентів.

Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над усуненням наслідків атаки.