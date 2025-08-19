У Дружківці після опівночі російський FPV-дрон пошкодив багатоквартирний будинок

FPV-дрон скидає боєприпас. Ілюстративне фото

Сьогодні після опівночі російські окупаційні війська за допомогою FPV-дрону атакували місто Дружківка Донецької області. Про це повідомляє обласна поліція.

Зазначається, що внаслідок цієї атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, за повідомленням поліції, у селищі Райське Дружківської територіальної громади 18 серпня внаслідок влучення трьох російських бомб КАБ-250 пошкоджено 21 приватний будинок.

Ще одна керована бомба потрапила у сусідній Червоний Кут – пошкоджено 5 приватних будинків.

Раніше повідомлялося, що війська російської окупаційної армії ввечері 18 серпня завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки постраждала мирна мешканка.