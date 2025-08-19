Продавчиня із Дружківки допомагала окупантам атакувати місто

Підозрювана у співпраці з ФСБ. Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокурори Донецької області повідомили мешканці Дружківки про підозру у держзраді за співпрацю з ФСБ.

За даними слідства, у лютому 2025 року продавчиня із Дружківки, уродженка російського Таганрога, погодилася на пропозицію співробітника ФСБ РФ передавати йому розвідувальну інформацію про розміщення українських військових. Представник російської спецслужби вийшов із нею на зв'язок через Telegram, представившись «земляком».

Протягом березня–квітня жінка надсилала своєму куратору відомості про дислокацію особового складу та військової техніки ЗСУ. Крім того, вона копіювала з Google Maps координати об'єктів цивільної інфраструктури міста, усвідомлюючи, що по них російська армія може завдавати ударів. Тим самим вона наражала на небезпеку і мирних жителів.



Її протиправну діяльність, спрямовану на допомогу ворогові у підривній роботі проти України, було викрито та припинено. За клопотанням прокурорів суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування веде ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях. Максимальне покарання, передбачене за такі дії, — довічне ув'язнення з конфіскацією майна, йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

