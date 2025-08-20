Армія РФ обстріляла Донеччину понад 30 разів за добу: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 19 серпня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, а також інфраструктуру. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари армії РФ потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок і адмінбудівлю.





Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено інфраструктуру; у Ямполі поранено людину, пошкоджено будинок; у Дробишевому пошкоджено 3 будинки. У Новоандріївці Олександрівської громади 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено. У Костянтинівці поранено 6 людей, пошкоджено 30 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, 6 адмінбудівель, 2 кав'ярні, 2 крамниці, 3 об'єкти сфери послуг і авто; в Іванопіллі пошкоджено 39 приватних будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Раніше ми писали, що війська РФ у ніч проти 20 серпня масовано атакували безпілотниками місто Охтирка на Сумщині. Відомо про 12 постраждалих, серед яких діти.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях