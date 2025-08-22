Російські військові вранці обстріляли Костянтинівку: у місті зник газ

Пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Громова у Костянтинівці після російського обстрілу. Фото: Типова Костянтинівка

З самого ранку 22 серпня місто Костянтинівка Донецької області зазнає обстрілів з боку російських окупаційних військ. Про це повідомляють місцеві паблики.

За інформацією мешканців Костянтинівки, вранці у всьому місті зник газ. Повідомляють про численні пориви газової мережі внаслідок російських обстрілів.

Як повідомляє канал «Типова Костянтинівка», вранці було обстріляно багатоповерхові будинки на перехресті вулиць Громова та Європейська. Там у деяких квартирах виникли пожежі.