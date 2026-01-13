Україна створює «мову суверенітету» та власний шрифт

Комітет гуманітарної політики Верховної Ради одноголосно підтримав ініціативу, спрямовану на подолання наслідків радянської русифікації українського законодавства, повідомляється у Telegram-каналі парламенту.



Йдеться про системні зміни, які мають остаточно очистити офіційну мову держави від русизмів та застарілих канцелярських штампів.



Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, один із авторів законодавчих змін, ініціатива передбачає оновлення правопису та створення єдиної бази термінів українського законодавства.



Її ключова мета — формування самостійної, сучасної юридичної мови України без запозичень, нав'язаних у радянський період.



Окремий акцент у ухвалі (реєстр № 14334) зроблено на візуальній ідентичності державних документів. Нововведення передбачає розробку та впровадження національного шрифту, який стане не просто елементом дизайну, а символом суверенітету України навіть на рівні графічного оформлення законів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»