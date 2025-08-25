Президент Польщі наклав вето на законопроект щодо допомоги українським біженцям

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Onet

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що наклав вето на законопроект щодо допомоги українським біженцям. Про це повідомляє видання Onet.

Навроцький звернув увагу на те, що закон передбачав однакові виплати на дітей для всіх громадян України, а не лише для працюючих.

«Закон, запропонований три з половиною роки тому, має бути переглянутий сьогодні. Допомога у розмірі 800+ має надаватися біженцям, які беруть на себе зобов'язання працювати», — пояснив Навроцький.

Законопроект передбачає виплату українським біженцям щомісячної допомоги «800+» — виплату у розмірі 800 злотих (понад $200) на кожну дитину. Ініціатива включає й інші пільгові послуги, включаючи безкоштовну медичну допомогу українцям.

Документ діяв із початку війни і продовжувався кожні півроку, проте тепер на нього накладено вето.

Натомість готується новий законопроект, який змінить правила набуття громадянства, посилить покарання за незаконне перетинання кордону.