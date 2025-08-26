Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

26 серпня 2025, 17:07

Гончаренко подав до Ради законопроєкт про скасування заборони на виїзд чоловіків за кордон

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про необхідність скасувати всі обмеження на виїзд чоловіків за кордон та вже зареєстрував відповідний законопроєкт у Верховній Раді.

За його словами, нинішня система перетину кордону перетворилася на «тотально корумповану схему»: можливість виїхати отримують ті, хто має в своєму розпорядженні гроші або належить до «своїх». Як приклад, Гончаренко назвав Дмитрука, Куницького та Одарченка, які, за його твердженням, без проблем залишили країну, коли проти них почалися розслідування.

Гончаренко наполягає, що право на виїзд має бути гарантовано всім громадянам, а обмеження для чоловіків віком від 18 до 60 років скасовано.

