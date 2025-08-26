Гончаренко подал в Раду законопроект об отмене запрета на выезд мужчин за границу

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о необходимости отменить все ограничения на выезд мужчин за границу и уже зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде.

По его словам, нынешняя система пересечения границы превратилась в «тотально коррумпированную схему»: возможность уехать получают те, кто располагает деньгами или принадлежит к «своим». В качестве примера Гончаренко назвал Дмитрука, Куницкого и Одарченко, которые, по его утверждению, без проблем покинули страну, когда против них начались расследования.

Гончаренко настаивает, что право на выезд должно быть гарантировано всем гражданам, а ограничения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет — отменены.