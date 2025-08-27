Сили ППО збили 74 БПЛА над Україною

ППО збила 74 цілі. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 27 серпня запустила по Україні 95 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 74 цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 27 серпня (з 20:30 26 серпня) противник атакував 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 74 ворожі БПЛА типу Shahed та дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 21 БпЛА на 9 локаціях.



Раніше ми писали, що війська російської окупаційної армії просунулися біля Білої Гори та Олександро-Шультино на Костянтинівському напрямку на Донеччині. Також росіяни окупували населені пункти Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині, а крім того, просунулися біля Шевченка.

