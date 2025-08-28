Євросоюз викликав російського посла після удару по дипмісії у Києві

Євросоюз викликав російського посла у Брюсселі після удару по дипломатичному представництву ЄС у Києві. Про це повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X.

«Після того, як наше представництво у Києві постраждало внаслідок удару Росії, я розмовляла з колегами, які були там. Ваша рішучість підтримати Україну надає нам сил. Жодне дипломатичне представництво не повинно ставати ціллю. У відповідь на це ми викликаємо посла Росії у Брюсселі», — наголосила Каллас.



ЄС засудив атаку і наголосив, що дипломатичні місії мають залишатися поза зоною воєнних дій.

Нагадаємо, під час нічного удару, 28 серпня, Росія атакувала дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Постраждала місія ЄС в Україні.