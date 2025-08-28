Евросоюз вызвал российского посла после удара по дипмиссии в Киеве

Евросоюз вызвал российского посла в Брюсселе после удара по дипломатическое представительству ЕС в Киеве. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

«После того, как наше представительство в Киеве пострадало в результате удара России, я разговаривала с коллегами, находившимися там. Ваша решимость поддержать Украину придает нам силы. Ни одно дипломатическое представительство не должно становиться целью. В ответ на это мы вызываем посла России в Брюсселе», — подчеркнула Каллас.



ЕС осудил атаку и подчеркнул, что дипломатические миссии должны оставаться вне зоны военных действий.

Напомним, во время ночного удара, 28 августа, Россия атаковала дипломатов — что является прямым нарушением Венской конвенции. Пострадала миссия ЕС в Украине.