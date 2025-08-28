У Києві ракетним ударом пошкоджено завод Bayraktar

Російський удар по заводу Bayraktar. Фото: Türkiye Gazetesi

У Києві під ракетний обстріл 28 серпня потрапив завод Bayraktar, що готувався до запуску. За даними видання Türkiye Gazetesi, зафіксовано два прямі влучання.

Удари серйозно пошкодили підприємство та поставили під загрозу багатомільйонні інвестиції. Повідомляється, що загальний обсяг вкладень у будівництво заводу оцінювався у 95,5 млн. доларів.

Bayraktar. Фото: Türkiye Gazetesi



Перед атакою навчання ключового персоналу було завершено, а виробничі лінії готувались до введення в експлуатацію. Тепер, як зазначають джерела, втрати оцінюються в мільйони доларів.

Представник Baykar Press Ількер Акгюнгер заявив: «Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні та надамо необхідну інформацію у відповідний час».

Нагадаємо, Зеленський заявив , що Україна очікує на реакцію Китаю та Угорщини на масований удар РФ.