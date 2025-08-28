В Киеве ракетным ударом поврежден завод Bayraktar

Российский удар по заводу Bayraktar. Фото: Türkiye Gazetesi

В Киеве под ракетный обстрел 28 августа попал завод Bayraktar, который готовился к запуску. По данным издания Türkiye Gazetesi, зафиксированы два прямых попадания.

Удары серьезно повредили предприятие и поставили под угрозу многомиллионные инвестиции. Сообщается, что общий объем вложений в строительство завода оценивался в 95,5 млн долларов.

Завод Bayraktar. Фото: Türkiye Gazetesi



Перед атакой обучение ключевого персонала было завершено, а производственные линии готовились к вводу в эксплуатацию. Теперь же, как отмечают источники, потери оцениваются в миллионы долларов.

Представитель Baykar Press Илькер Акгюнгер заявил: «Мы внимательно следим за ситуацией в Украине и предоставим необходимую информацию в соответствующее время».

Напомним, Зеленский заявил, что Украина ожидает реакцию Китая и Венгрии на массированный удар РФ.