Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Нічна атака на Білу Церкву: загинула людина, зафіксовано руйнування

02 вересня 2025, 07:55

Нічна атака на Білу Церкву: загинула людина, зафіксовано руйнування

Наслідки дронового удару по Білій Церкві. Фото: ДСНС Київщини Наслідки дронового удару по Білій Церкві. Фото: ДСНС Київщини

У ніч на 2 вересня російські війська завдали масованого удару дронами по Білій Церкві. За даними керівника Київської ОВ Миколи Калашника, внаслідок атаки загинув чоловік — його тіло рятувальники виявили під час гасіння пожежі у гаражному кооперативі.

У місті зафіксовано значні руйнування: спалахнули ангари та триповерхова будівля підприємства, пошкоджено вікна у житлових багатоповерхівках, виникли пожежі на території гаражного кооперативу, а також у приміщеннях торгових та виробничих об'єктів.

Наслідки дронового удару по Білій Церкві. Фото: ДСНС Київщини

Наслідки дронового удару по Білій Церкві. Фото: ДСНС Київщини

Наслідки дронового удару по Білій Церкві. Фото: ДСНС Київщини

Наслідки дронового удару по Білій Церкві. Фото: ДСНС Київщини Наслідки дронового удару по Білій Церкві. Фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, армія РФ завдала ударів по Лиману: у місті виникли масштабні пожежі.

ТЕГИ

Місця
Біла Церква Київська область
Інше
дроновий удар
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
11:51
В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
13:43
Дрон атакував Маріуполь — пошкоджено житловий будинок — ФОТО
12:42
«ЛНР» зізналася у боргах перед працівниками лише після втручання «прокуратури»
12:06
Військовослужбовця ЗСУ збираються судити в «ДНР» за нібито обстріл у Новоазовському районі
15:36
Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві
22:39
У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали
22:20
В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»
усі новини
08:47
Росіяни вдарили по Слов'янську дронами: є поранений
07:55
Нічна атака на Білу Церкву: загинула людина, зафіксовано руйнування
23:05
Російські війська майже втричі збільшили кількість артилерійських ударів на Лиманському напрямку – ЗСУ
22:08
Росія за серпень втратила майже 30 тисяч солдатів у війні проти України
21:54
У серпні майже на 20% впали темпи окупації території України – DeepState
21:21
ЗСУ з HIMARS та дронами розбили групу російської бронетехніки при наступі на Покровському напрямку
20:49
Російська армія готується до великого штурму з технікою у напрямку Сіверська – ЗСУ
20:01
Армія РФ завдала ударів по Лиману: у місті виникли масштабні пожежі
19:35
ЗСУ звільнили Новоекономічне у Донецькій області
19:23
Понад 500 донецьких школярів розпочали заняття офлайн
18:44
У DeepState відповіли, чи є контроль у російської армії у Дачному на Дніпропетровщині
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
18:32
На Лиманському напрямі пілоти спалили танк армії РФ
18:11
Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку – ЗСУ
18:07
Кадирова звинувачують у воєнних злочинах: «живий щит» та розстріл полонених
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:37
Війська РФ на бронетехніці намагалися прорватися у Мирноград: ЗСУ зупинили просування окупантів
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
17:05
Експрезидент України Янукович заявив, що «цілеспрямовано працював щодо зближення України з ЄС»
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
усі новини
ВІДЕО
Вогонь ЗСУ. Фото: 30-та механізована бригада ЗСУ Росія за серпень втратила майже 30 тисяч солдатів у війні проти України
01 вересня, 22:08
Удар по російській бронетехніці на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ з HIMARS та дронами розбили групу російської бронетехніки при наступі на Покровському напрямку
01 вересня, 21:21
Наслідки обстрілу Лимана. Фото: ДСНС Армія РФ завдала ударів по Лиману: у місті виникли масштабні пожежі
01 вересня, 20:01
Український прапор у центрі Новоекономічного. Фото: кадр із відео ЗСУ звільнили Новоекономічне у Донецькій області
01 вересня, 19:35
Один з поїздів УЗ в окупованій Ясинуватій. У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
01 вересня, 17:14
Експрезидент України Віктор Янукович Фото: ТСН Експрезидент України Янукович заявив, що «цілеспрямовано працював щодо зближення України з ЄС»
01 вересня, 17:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір