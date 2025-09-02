Нічна атака на Білу Церкву: загинула людина, зафіксовано руйнування

Наслідки дронового удару по Білій Церкві. Фото: ДСНС Київщини

У ніч на 2 вересня російські війська завдали масованого удару дронами по Білій Церкві. За даними керівника Київської ОВ Миколи Калашника, внаслідок атаки загинув чоловік — його тіло рятувальники виявили під час гасіння пожежі у гаражному кооперативі.



У місті зафіксовано значні руйнування: спалахнули ангари та триповерхова будівля підприємства, пошкоджено вікна у житлових багатоповерхівках, виникли пожежі на території гаражного кооперативу, а також у приміщеннях торгових та виробничих об'єктів.

