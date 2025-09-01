Армия РФ нанесла удары по Лиману: в городе возникли масштабные пожары

Последствия обстрела Лимана. Фото: ГСЧС

31 августа российские войска неоднократно наносили удары по городу Лиман. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В результате обстрелов возникли пожары. Спасатели локализовали пожар в семи дачных домах и шести хозяйственных постройках на площади 370 квадратных метров, а также сухой травы на площади три гектара. Однако из-за повторных обстрелов бойцы ГСЧС были вынуждены приостанавливать тушение.



Позже загорелась кровля административного здания на площади 1800 квадратных метров. Спасатели локализовали огонь, но тушение также пришлось остановить из-за новых ударов оккупантов.



В городе повреждены административное здание, шесть дачных домов, хозяйственное сооружение, гараж и автомобиль.

Напомним, что 1 сентября российская армия сбросила авиабомбу и атаковала дроном Константиновку на Донетчине, в результате чего в городе есть повреждения.