Армия РФ нанесла удары по Лиману: в городе возникли масштабные пожары

01 сентября 2025, 20:01

Последствия обстрела Лимана. Фото: ГСЧС Последствия обстрела Лимана. Фото: ГСЧС

31 августа российские войска неоднократно наносили удары по городу Лиман. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В результате обстрелов возникли пожары. Спасатели локализовали пожар в семи дачных домах и шести хозяйственных постройках на площади 370 квадратных метров, а также сухой травы на площади три гектара. Однако из-за повторных обстрелов бойцы ГСЧС были вынуждены приостанавливать тушение.

Позже загорелась кровля административного здания на площади 1800 квадратных метров. Спасатели локализовали огонь, но тушение также пришлось остановить из-за новых ударов оккупантов.

В городе повреждены административное здание, шесть дачных домов, хозяйственное сооружение, гараж и автомобиль.

Напомним, что 1 сентября российская армия сбросила авиабомбу и атаковала дроном Константиновку на Донетчине, в результате чего в городе есть повреждения.

Лиман
гсчс ВС РФ
Пожары Война обстрелы
