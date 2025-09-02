Росіяни вдарили по Слов'янську дронами: є поранений

Вночі російські окупаційні війська атакували Слов'янськ на Донеччині двома ударними безпілотниками «Герань-2». В результаті поранено одну людину.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
Зазначається, що удари зафіксовано в районі вулиці Лісозахисної.
«Пошкоджено приватні будинки. На жаль, одна людина поранена», — йдеться у повідомленні.
За свідченням місцевих жителів, вибухи пролунали в період із 02:15 до 02:30.
За наявною інформацією, постраждалий — чоловік 1962 року народження — дістав множинні осколкові поранення. Його госпіталізували, лікарі надають допомогу.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях