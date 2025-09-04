У ніч проти 4 вересня російські дрони вдарили по Слов'янську

Сьогодні близько опівночі російські ударні безпілотники атакували Слов'янськ на Донеччині.
Як повідомляє начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, противник використав для атаки два ударні безпілотники «Герань-2».
Вибухи сталися в районі вулиці Залеських (колишня Волзька).
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та приватні будинки.
Обійшлося без постраждалих, повідомив начальник МВА.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів міста Дружківка в ніч проти 3 вересня поранено 7 мирних жителів, серед яких 16-річна дівчина. О 00:30 російські війська обстріляли Дружківку із використанням РСЗВ «Смерч». Під прицілом окупантів опинилися багатоквартирні житлові будинки.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях