У ніч проти 4 вересня російські дрони вдарили по Слов'янську

Слов'янськ зазнав атаки російських безпілотників у ніч проти 4 вересня. Фото з місцевих пабліків

Сьогодні близько опівночі російські ударні безпілотники атакували Слов'янськ на Донеччині.

Як повідомляє начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, противник використав для атаки два ударні безпілотники «Герань-2».

Вибухи сталися в районі вулиці Залеських (колишня Волзька).

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та приватні будинки.

Обійшлося без постраждалих, повідомив начальник МВА.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів міста Дружківка в ніч проти 3 вересня поранено 7 мирних жителів, серед яких 16-річна дівчина. О 00:30 російські війська обстріляли Дружківку із використанням РСЗВ «Смерч». Під прицілом окупантів опинилися багатоквартирні житлові будинки.