Атака на НПЗ у Брянській області

Серія останніх атак українських дронів по російських нафтопереробних заводах та експортній інфраструктурі може призвести до зростання світової маржинальності переробників.

Особливо це стосується підприємств США, де попит на паливо зберігається високим навіть після завершення літнього сезону. У статті Reuters «Удари України по російських НПЗ — благо для американських нафтопереробників» говориться , що атаки тимчасово вивели з ладу об'єкти, що забезпечували не менше 17% російських потужностей переробки нафти — близько 1,1 млн барелів на добу.

Під атаки також потрапили термінал в Усть-Лузі на Балтиці та нафтопровід «Дружба», яким паливо надходить до Білорусі, Словаччини та Угорщини. Зазначається, що це стало серйозною ескалацією війни, яка триває вже понад три роки. Київ б'є по ключових джерелах доходів Кремля, тоді як президент США Дональд Трамп намагається просунути ідею припинення вогню.

Раніше в березні сторони домовилися утримуватися від атак на енергетичні об'єкти, проте Росія порушила домовленості, завдавши ударів по українській енергетичній інфраструктурі, включаючи атаки дронів на електростанції на півночі та півдні країни.



Скорочення внутрішньої переробки змусило Москву збільшити експорт сирої нафти через західні порти у серпні на 200 тис. барелів на добу (приблизно на 11%). Ці обсяги забезпечили НПЗ, що простоювали.

Тим часом у низці регіонів Росії зник бензин, незважаючи на заборону його експорту, що діє з 28 липня. Відновлення пошкоджених заводів може зайняти тижні чи навіть місяці, що загрожує дефіцитом палива на внутрішньому та світовому ринках напередодні зими.



У статті наголошується, що скорочення експорту російського дизеля посилить напруженість на світовому ринку та підвищить прибутковість переробки, насамперед, на американських заводах узбережжя Мексиканської затоки.

Нагадаємо, активісти руху опору «Жовта Стрічка» повідомляють про погіршення ситуації з постачанням російського палива на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей.