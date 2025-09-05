«Желтая лента»: проблемы с топливом на ТОТ только усиливаются

Активисты движения сопротивления «Желтая Лента» сообщают об ухудшении ситуации с поставками российского топлива на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.



По их данным, дефицит бензина и дизельного топлива становится все более острым. Основные запасы сосредоточены в Луганске, Донецке и Ждановке, тогда как в Алчевск, Лутугино, Волчанск, Должанск, Северскодонецк, Харцызск, Антрацит, Макеевку и ряд других городов бензовозы не приезжают уже почти неделю.



Местные жители описывают ситуацию так: «В Алчевске вчера обещали завезти бензин к 11:00, люди простояли до 15:00, но вышли и сообщили, что топлива не будет. В Лутугино бензина нет уже пятый день».



По словам активистов, логистика поставок полностью нарушена и, скорее всего, останется дестабилизированной надолго.

Напомним, в оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток.