У мережу потрапив запуск AGM-88 HARM з українського МіГ-29

МіГ-29 ЗСУ перед пуском ракет AGM-88 HARM.

У мережу потрапило відео запуску протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM з українського МіГ-29. Кадри опублікував військовий Telegram-канал, що спеціалізується на авіації, YT29JTacRomeo.

Запуск AGM-88 HARM з МіГ-29.

Запуск AGM-88 HARM з МіГ-29.

Запуск AGM-88 HARM з МіГ-29.

«Ворожа ППО замовкає назавжди. Наші крила не просто захищають небо — вони знищують все, що заважає Україні жити вільно», — йдеться в підписі до ролика.



Довідка: AGM-88 HARM — високошвидкісна протирадіолокаційна ракета американського виробництва. У 2022 році США передали ці ракети Україні. МіГ-29 ЗСУ запускають AGM-88 для знищення російських радіолокаційних станцій і систем ППО.



Додатково було опубліковано відео роботи інших українських винищувачів: пара Су-25 завдала ударів по позиціях російських військ.

Робота штурмовика Су-25 ВПС України.

Робота штурмовика Су-25 ВПС України



Нагадаємо, 15 лютого 2023 року в окупованій Макіївці, судячи з уламків, була збита протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM. Пізніше у ворошилівському районі окупованого Донецька також виявили уламки AGM-88 HARM.