Українська армія відкинула російські війська на Добропільському напрямку – DeepState

Просування ЗСУ на Добропільському напрямку. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російську армію поблизу сіл Володимирівка та Шахове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Водночас окупанти просунулися у Серебрянському лісі, біля сіл Полтавка та Панківка на Донеччині.



За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро», за минулу добу ЗСУ відбили атаки військ РФ у Серебрянському лісі, поблизу Шахового та Полтавки.



У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ розповіли, що українські бійці зупинили російські атаки й біля Володимирівки.

Нагадаємо, що Росія виводить 98-му дивізію і перекидає бригаду морської піхоти на Краматорський напрямок.