Украинская армия отбросила российские войска на Добропольском направлении – DeepState

11 сентября 2025, 12:14

Продвижение ВСУ на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState Продвижение ВСУ на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины отбросили российскую армию вблизи сел Владимировка и Шахово Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В то же время оккупанты продвинулись в Серебрянском лесу, возле сел Полтавка и Панковка на Донетчине.

По данным оперативно-стратегической группировки войск «Днепр», за минувшие сутки ВСУ отбили атаки войск РФ в Серебрянском лесу, вблизи Шахово и Полтавки.

В пресс-службе Генерального штаба ВСУ рассказали, что украинские бойцы остановили российские атаки и возле Владимировки.

Напомним, что Россия выводит 98-ю дивизию и перебрасывает бригаду морской пехоты на Краматорское направление.

