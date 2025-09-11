Украинская армия отбросила российские войска на Добропольском направлении – DeepState

Продвижение ВСУ на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины отбросили российскую армию вблизи сел Владимировка и Шахово Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В то же время оккупанты продвинулись в Серебрянском лесу, возле сел Полтавка и Панковка на Донетчине.



По данным оперативно-стратегической группировки войск «Днепр», за минувшие сутки ВСУ отбили атаки войск РФ в Серебрянском лесу, вблизи Шахово и Полтавки.



В пресс-службе Генерального штаба ВСУ рассказали, что украинские бойцы остановили российские атаки и возле Владимировки.

Напомним, что Россия выводит 98-ю дивизию и перебрасывает бригаду морской пехоты на Краматорское направление.